Le occupazioni secondo Magistratura democratica

Se avessero detto che “la proprietà è un furto”, non solo citando Pierre-Joseph Proudhon, avrebbero fatto più bella figura ma sarebbero stati anche più espliciti. Invece le toghe rosse di Magistratura democratica, per commentare gli sgomberi dei giorni scorsi nella Capitale, hanno preferito far ricorso all’armamentario dei centri sociali. “Avevamo paventato che l’ordine pubblico potesse diventare l’unica soluzione per problemi non risolti attraverso la gestione consensuale di spazi e risorse e il riconoscimento dei diritti sociali e umani”, scrive l’esecutivo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.