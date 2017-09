Cronaca nera, se non c’è di meglio

Niente di meglio della cronaca nera, sui giornali d’estate. Ma anche d’inverno, arriva come un’onda, riempie le pagine e apre i siti dei quotidiani. Omicidi, stupri, assalti, incidenti d’auto. I giornali erano nati per raccontare le idee e per dare battaglia politica e culturale, e la cronaca aveva un piccolo spazio. I fatti non raccontano il mondo se non c’è un’interpretazione, il dibattito ha molto bisogno di idee, ma gli esseri umani vogliono anche la catarsi, l’indignazione e il sollievo,...

