DALL'ITALIA

Aumenta la fiducia delle imprese. Secondo l’Istat è aumentata da 105,6 a 107 punti, il livello più alto degli ultimi dieci anni. In aumento anche l’indice di fiducia dei consumatori da 106,9 a 110,8 punti, con tutte le componenti in crescita. “I dati sono molto positivi. Incoraggiano a proseguire sulla strada intrapresa e a rendere strutturale la ripresa”, ha scritto su Twitter il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan.

Nuove regole per ottenere gli sgravi fiscali previsti dal governo per le aziende che assumono i giovani sotto i 29 anni. Secondo quanto riporta l’Ansa, le aziende potranno assumere e ottenere le agevolazioni solo se non hanno licenziato nei sei mesi precedenti.

Sarà ridotta la pressione dell’acqua a Roma durante la notte a causa della prolungata siccità. L’Acea ha deciso di “adottare un piano di riduzione controllata della pressione della rete idrica nelle sole ore notturne per quanto riguarda i comuni di Roma e Fiumicino”.

L’Antitrust annulla l’istruttoria aperta a dicembre contro le pratiche commerciali delle principali società assicurative. “Sono venuti meno i motivi dell’istruzione”, annuncia in un comunicato.

“Mi candido anche senza Mdp”, ha detto Fabrizio Micari, pronto a correre per la presidenza della regione Sicilia con una coalizione che va dal Pd ad Ap.

Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,8 per cento. Differenziale Btp-Bund a 171 punti. L’euro chiude al rialzo a 1,19 sul dollaro.

DAL MONDO

Sono ricominciati i negoziati per la Brexit. Ieri è cominciato a Bruxelles il terzo round dei negoziati che porteranno il Regno Unito a lasciare l’Unione europea. Michel Barnier, il capo negoziatore per l’Europa, si è detto “preoccupato” per l’attendismo britannico. “Dobbiamo iniziare a negoziare seriamente. Il Regno Unito deve presentare delle posizioni chiare prima di discutere di eventuali relazioni future o di periodi di transizione”.

Houston è completamente allagata a causa delle piogge portate dall’uragano Harvey. La Fema, l’agenzia federale delle emergenze, ha annunciato ieri che almeno 30.000 persone raggiungeranno i centri di abitazione temporanea.

Almeno 84 persone potrebbero essere state uccise da un infermiere, in Germania. Niels Högel, già condannato all’ergastolo per aver ucciso altri 2 pazienti, iniettava alle vittime un farmaco per provocare l’arresto cardiaco, e poi provare a rianimarle.

Un poliziotto russo è stato ucciso da due militanti dello Stato islamico a Kaspiisk, nel Dagestan, repubblica caucasica controllata dalla Russia. I due attentatori sono stati uccisi.

Pechino ha approvato la fusione tra Shenhua Group, il più grande gruppo cinese di estrazione mineraria, e China Guodian, uno dei maggiori produttori di energia elettrica. Secondo Bloomberg il gruppo controllerà asset per 271 miliardi di dollari, il più grande al mondo.