La Confindustria pro giovani e il guru indiano. Le notizie del giorno in breve

DALL'ITALIA

Confindustria: “Per i giovani piena decontribuzione”. L’associazione degli imprenditori ha chiesto al governo di “investire risorse sufficienti a garantire la piena decontribuzione fiscale per i primi tre anni, ovviamente con i limiti che saranno utili a evitare usi strumentali e distorti. Solo in presenza di scelte mirate sarà infatti possibile aprire le porte delle imprese a 900 mila giovani nel triennio”, Secondo il presidente, Vincenzo Boccia, “servono investimenti per almeno 10 miliardi”.

Raggi: “Fatto il nostro dovere, altri no”. Il sindaco di Roma è intervenuta su Facebook per difendere l’operato del comune rispetto allo sgombero di via Curtatone a Roma: “Il comune ha compiuto fino in fondo il proprio dovere al contrario degli altri. Mi riferisco alla regione che ha disatteso il decreto legge Minniti”.

Sciopero dei dipendenti delle province il 6 ottobre. I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo sciopero nazionale per l’intera giornata di tutto il personale per denunciare “una situazione di estrema difficoltà” e per chiedere “risorse per consentire l’erogazione dei servizi fondamentali e tutelare i diritti dei lavoratori”.

Fca ha risposto alla Consob, che aveva chiesto informazioni sul presunto interesse del gruppo cinese Great Wall nell’acquisto dell’azienda: “Fca non commenta le indiscrezioni di mercato e non intende commentare ulteriormente su eventuali contatti”.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,08 per cento. Differenziale Btp-Bund a 172 punti. L’euro chiude al rialzo a 1,18 sul dollaro.