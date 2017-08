Roma. Guido Rossi, che si è spento all’età di 86 anni, è stato un protagonista della vita italiana con la sua personalità per molti versi traboccante. I liberisti potranno definirlo l’uomo che voleva mettere le brache al mercato: “La disciplina nei giuochi del mercato è l’unica autentica garanzia di corretto funzionamento del sistema capitalista”, aveva scritto nel 1983. I giuristi lo ricorderanno come il nemico dei monopòli con l’ossessione per la regolamentazione (“Il gioco delle regole” è uno dei suoi...

