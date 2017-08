La sicurezza non solo percepita

Il giorno di Ferragosto è tradizionalmente un giorno di lavoro per il ministro dell’Interno. Che ogni anno al Viminale convoca una conferenza stampa per trasmettere agli italiani i numeri aggiornati su ordine pubblico e sicurezza, e comunicare in tal modo ai concittadini l’idea che possono passare una vacanza serena: c’è chi vigila su di loro. Oggi Marco Minniti presiederà una riunione del Comitato nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla quale parteciperanno, oltre al viceministro Filippo Bubbico, anche i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.