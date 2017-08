I pompieri-incendiari in Sicilia sono anche un prodotto di incentivi perversi

Roma. La cosa interessante dell’indagine a Ragusa a carico della di un gruppo di persone accusate di aver appiccato incendi non è tanto che gli indagati siano una squadra di volontari dei Vigili del fuoco che agiva per tornaconto personale. Più che di una notizia clamorosa si tratta della conferma di quella che sembrava solo una leggenda metropolitana e che invece è spesso una realtà: l’esorbitante numero di forestali e pompieri in alcune regioni italiane non è solo una conseguenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.