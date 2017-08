Ricerca, Principia Sgr entra nel Clinical Trial Center del Gemelli

Il fondo di investimento Principia Sgr ha acquistato il 35 per cento delle quote di Clinical Trial Center Spa, spin off della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Nel comunicato stampa della società milanese si legge che l’obiettivo dell’acquisizione è “supportare lo sviluppo e la crescita della business unit Clinical Trial Center interna alla stessa Fondazione” e permettere di accelerare “lo sviluppo dei servizi Site Management Organisation". Il Clinical Trial Center è il centro di ricerca nato circa quattro anni fa per ottimizzare le attività di ricerca e sviluppo del Policlinico Gemelli. Offre servizi di Contract Research Organization e fornisce agli sperimentatori del settore una formazione specifica nello studio di nuovi farmaci e dispositivi collegati. La Fondazione, tra le prime realtà italiane nel settore, è riconosciuta sia per le sue attività “profit”, in genere sponsorizzate da una società farmaceutica, sia “non profit”, commissionate invece da enti benefici o società scientifiche. Nel 2016, sono stati 247 gli studi “non profit” e 173 quelli “profit”.

Antonio Falcone, amministratore delegato di Principia Sgr, ha detto che l’azienda è “estremamente soddisfatta di questa nuova partnership e auspica che sia l’inizio di un lungo percorso con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli”. Secondo Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione, “la partecipazione di Principia Sgr nel Clinical Trial Center, è premessa per un importante sviluppo dell’attività di questo primo spin off in un settore strategico per il Policlinico e per il paese qual è quello della sperimentazione clinica e ricerca biomedica”. Ad assistere l'azienda nell'operazione è stato l’avvocato Carlo Cosmelli, dello studio Watson Farley & Williams.