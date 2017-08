Perché adesso non chiedete scusa a Zuccaro? Adesso che la procura di Trapani ha aperto un’indagine contro una ong tedesca, perché non vi cospargete il capo di cenere e ammettete che aveva ragione? Negli ultimi giorni, da molte parti, politici, giornalisti e colleghi magistrati si chiede che chi aveva osato criticare le dichiarazioni del procuratore di Catania reciti il mea culpa. Ma l’indagine della procura di Trapani non conferma affatto le tesi ardite esposte da Zuccaro nelle audizioni parlamentari e...

