No al Parco Arafat a Roma

Un parco per Yasser Arafat e una piazza per Elio Toaff. Lo ha deciso l'Amministrazione di Virginia Raggi, che ha disposto di celebrare il leader palestinese e il rabbino capo, il primo con un parco a Centocelle e il secondo con uno slargo di Colle Oppio. Benemerita la decisione di omaggiare l’ex leader spirituale dell’ebraismo italiano. Pessima quella di intitolare un parco di Roma al leader di Fatah, il capo dell’Autonomia palestinese, l’uomo che auspicava “un milione di shahid” per conquistare Gerusalemme,...

