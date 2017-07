Roma. Dopo lo scontro con il M5s, Bruno Rota ha abbandonato la guida dell’Atac. Le dimissioni del direttore generale arrivato dall’Atm di Milano per rimettere in sesto la scassata partecipata dei trasporti della Capitale erano in realtà annunciate nelle interviste dei giorni scorsi: “In questi mesi ho preso atto di una situazione dell’azienda assai pesantemente compromessa e minata, in ogni possibilità di rilancio organizzativo e industriale, da un debito enorme accumulato negli anni scorsi”, aveva detto al Corriere. L’uscita di...

