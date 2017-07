Un morto e diversi feriti ad Amburgo

La polizia tedesca ha dato notizia di un'aggressione avvenuta in un supermercato di Amburgo da parte di un uomo armato di coltello. Una persona è stata uccisa e si registrano diversi feriti tra i clienti e gli impiegati del supermarket. Su Twitter la polizia ha detto che un sospettato è stato arrestato ma è troppo presto per sapere il motivo del gesto. L'aggressione è avvenuta all'angolo tra Fuhlsbüttler street e Hermann-Kauffmann street, nella zona di Barmbek, a nord di Amburgo. Secondo testimoni il supermercato fa parte di Edeka, la più grande catena di supermercati in Germania. La polizia ha raccomandato di non circolare intorno all'area.