Raoul Bova è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per evasione fiscale. La sentenza è del giudice monocratico del tribunale di Roma, che ha concesso all'attore la non menzione e la sospensione della pena. Bova, 45 anni, era finito a processo per “dichiarazione fraudolenta mediante artifici”: secondo i pm, avrebbe trasferito alcuni costi alla società che gestisce la sua immagine, la Sammarco srl, per pagare un'aliquota iva più bassa. In questo modo, il tra il 2005 e il 2011 avrebbe evaso circa 700mila euro.



Per Bova, difeso dall'avvocato Giulia Bongiorno, la procura aveva chiesto la pena di un anno.