Roma. “Mi piacerebbe invitare qui Donald Trump per fargli capire cosa significa non rispettare gli accordi sul clima”, ha detto sabato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando il possibile razionamento dell’acqua a Roma e la situazione (“una tragedia”, dixit) del lago di Bracciano. Non c’entrano solo Acea o una cattiva gestione della rete idrica da parte di responsabili e istituzioni, la colpa è anche dei cambiamenti climatici – e naturalmente di Trump, che in verità dagli accordi di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.