Riina resterà in carcere. Respinta la richiesta di scarcerazione

Totò Riina rimarrà in carcere. I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Bologna hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa del Capo dei capi sul differimento dell'esecuzione della pena dell'ergastolo. Riina, che versa in precarie condizioni di salute è detenuto in regime di 41bis ed è ricoverato all'ospedale Maggiore di Parma.

L'avvocato Luca Cianferoni, il legale del capomafia, ha dichiarato che la decisione del tribunale è "ampiamente impugnabile" in Cassazione, in quanto il rigetto "implicitamente riconosce a Riina il fatto che deve rimanere ricoverato in ospedale". Per Cianferoni, si tratta di "meccanismi giuridici che non ci danno una ragione formale ma ci danno una ragione sostanziale. E' un'ordinanza impugnabile - ha ribadito l'avvocato - e proporremo il ricorso per Cassazione".