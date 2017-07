Autobus in fiamme sull'autostrada in Germania: 18 morti

La polizia tedesca teme che potrebbero essere 18 i morti per il grave incidente stradale che si è verificato stamattina alle 7 nel sud della Germania. Un bus turistico si è scontrato con un semi-articolato e ha preso fuoco. I passeggeri feriti sono 30, di cui alcuni in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A9, a nord di Norimberga. Sul pullman viaggiavano 48 persone, compresi i due autisti. Ancora sconosciute le cause della tragedia.

Sul bus, che proveniva dallo stato meridionale della Sassonia, viaggiavano 48 persone compresi i due autisti (uno dei quali sarebbe rimasto ucciso). L'incidente è avvenuto sull'autostrada A9, in prossimità della città di Stammbach, nord di Norimberga. Sul luogo stanno operando 200 addetti, con l'ausilio di numerose eliambulanze. L'autostrada è stata bloccata in entrambe le direzioni.