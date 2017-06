E' morta Erika, la donna schiacciata negli incidenti di Torino

E' morta ieri sera, poco prima delle 22, Erika Pioletti, la donna di 38 anni schiacciata dalla folla in piazza San Carlo per i tumulti durante la finale di Champions e ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco. Ieri in mattinata i medici avevano detto che non c'erano più speranze di salvare la giovane, colpita mortalmente durante la fuga di altre centinaia di persone in piazza. "Si aspetta il decesso a breve", avevano detto i dottori.

Ora i genitori hanno espresso la volontà di donare gli organi, mentre la città si stringe attorno alla famiglia. "In un momento di così profondo dolore, ogni parola sarebbe superflua. Posso solo esprimere le più sincere condoglianze mie e di tutta la città a familiari e amici di Erika. Per il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino", ha detto il sindaco di Torino, Chiara Appendino.