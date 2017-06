Due treni delle Ferrovie Sud Est si sono scontrati oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, sulla tratta compresa tra Galugnano e San Donato, a pochi chilometri da Lecce, in Salento. I soccorritori accorsi sul posto riferiscono di una decina di feriti, non gravi, tra il personale e i passeggeri dei due convogli. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche la polizia ferroviaria e i carabinieri.

Sono in via di accertamento le cause dell'incidente, avvenuto all'uscita da Galugnano. Secondo una prima ricostruzione, a provocare lo scontro sarebbe stato il mancato funzionamento di uno scambio ferroviario che avrebbe dovuto indirizzare le due littorine su binari differenti: il percorso delle Ferrovie Sud Est, infatti, è a binario unico.

Quasi un anno fa – era il 12 luglio 2016 – si era verificato un disastro ferroviario, sempre in Puglia: 23 persone persero la vita nello scontro frontale fra due treni di linea della Bari Nord, sul tratto ferroviario a binario unico tra Andria e Corato.