Campo Dall'Orto si dimette e Putin riconosce gli hackeraggi russi. Le notizie di oggi, in breve

In Italia Il pil accelera e Padoan chiede all’Ue uno sconto di 9 mld. L’aggiustamento strutturale dei conti pubblici sarà pari allo 0,3 per cento del pil. È quanto scrive il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in una lettera alla Commissione europea. Rispetto allo 0,8 per cento approvato dal Parlamento, l'aggiustamento sulle misure da adottare con la prossima Manovra sarà di circa 9 miliardi in meno. Alfano “accetta la sfida” del 5 per cento. “Continueremo a sostenere il governo Gentiloni e non faremo ostruzionismo sulla legge elettorale. Accettiamo la sfida del 5 per cento e non presenteremo emendamenti per abbassarla”, ha detto ieri il leader di Ap Angelino Alfano. “Uno scenario eversivo e inquietante”, ha detto l’esponente del M5s Luigi Di Maio commentando il botta e risposta tra Matteo Renzi e Alfano sulla legge elettorale. Campo Dall’Orto si è dimesso da dg Rai. L’azienda nominerà il nuovo direttore generale nel consiglio di amministrazione previsto per il prossimo 6 giugno. Minacce a Beatrice Lorenzin dopo il provvedimento del governo sui vaccini. Due bombe carta e alcuni volantini contro di lei sono stati trovati all’esterno di due ex distretti Asl in provincia di Bergamo. L’uomo sospettato del rogo che ha ucciso tre sorelle rom a Centocelle a Roma era stato arrestato per aver derubato la studentessa cinese Zhang Yao, investita poi da un treno. Borsa di Milano. FtseMib +0,9 per cento. Differenziale tra Btp-Bund a 194 punti. L’euro chiude in ribasso a 1,12 sul dollaro.

Nel mondo

Attacco in un resort turistico a Manila, nelle Filippine. Uomini armati hanno preso d’assalto ieri sera il Resorts World Manila, una grande area ricettiva con hotel, casinò e diversi servizi turistici. I testimoni hanno detto di aver sentito spari ed esplosioni e di aver visto persone a terra. Le forze speciali filippine sono accorse sul posto. Nel momento in cui questo giornale va in stampa non si conosce la natura dell’attacco.

Trump non sposterà l’ambasciata americana in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, almeno per ora. Il presidente americano smentisce così un’altra promessa elettorale, anche se la Casa Bianca ha fatto sapere che prima o poi il trasferimento avverrà.

James Comey testimonierà sulla Russia. L’ex capo dell’Fbi rimosso da Trump apparirà davanti alla commissione Intelligence del Senato per testimoniare sui suoi rapporti con l’Amministrazione riguardo l’inchiesta sull’interferenza russa nelle elezioni.

Secondo il Guardian, l’ex segretario dell’Ukip britannico Nigel Farage sarebbe considerato “persona informata sui fatti” dall’Fbi nell’ambito dell’inchiesta sulla Russia e Trump.

Putin riconosce gli hackeraggi russi. Il presidente russo, tuttavia, ha detto che nel caso in cui dei tentativi di interferenza informatica sulle elezioni americane siano avvenuti, essi sono stati opera di “privati cittadini patriottici” e non dello stato.

Il Brasile è uscito dalla recessione. I dati ufficiali mostrano che il paese nell’ultimo trimestre è cresciuto dell’1 per cento rispetto al trimestre precedente.