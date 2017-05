La GdF sequestra un milione di euro in polizze intestate a Fini

La Guardia di Finanza ha eseguito stamattina un sequestro preventivo di un milione di euro riconducibili a due polizze vita intestate all'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Il provvedimento, sollecitato dal pm Barbara Sargenti e dall'aggiunto Michele Prestipino, coordinatore della Dda, rientra nell'inchiesta bis che riguarda tra l'altro la vendita dell'immobile di Montecarlo e che ha coinvolto il 're delle slot' Francesco Corallo, indagato con Fini per riciclaggio in concorso con la famiglia Tulliani.

A febbraio, l'ex presidente della Camera ha ricevuto un avviso di garanzia nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Roma che ha portato anche ad un decreto di sequestro preventivo di beni, circa 5 milioni di euro di valore, emesso dal gip ed eseguito dallo Scico della Guardia di Finanza, nei confronti di Sergio Tulliani, Giancarlo Tulliani ed Elisabetta Tulliani.

Secondo gli inquirenti Corallo, insieme a Rudolf Theodoor Anna Baetsen, Alessandro La Monica, Arturo Vespignani e Amedeo Laboccetta, sarebbero membri di un'associazione a delinquere a carattere transnazionale finalizzata ai reati di peculato, riciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In particolare Corallo avrebbe utilizzato il denaro "depurato" per attività economiche e finanziarie, nonché in acquisizioni immobiliari. Non solo, parte di quei soldi sarebbero stati destinati anche ai membri della famiglia Tulliani che poi avrebbero cercato di occultarli con ulteriori operazioni. Tra queste ci sarebbe anche l'annosa vicenda della casa di Montecarlo che, secondo gli inquirenti, sarebbe passata da Alleanza Nazionale ai fratelli Tulliani, a spese di Corallo.