Nella Terra dei Fuochi (fatui) nessuna epidemia di tumori infantili

Ora è ufficiale, la Terra dei Fuochi è una bufala. A dirlo sono i dati del registro tumori infantili della Campania presentati ieri a Napoli. Dati che erano stati in parte anticipati ad aprile ma che ora sono ufficiali. E dimostrano che, fuori dal clamore mediatico, non esiste alcuna epidemia tumorale.

La bufala della Terra dei fuochi continua Nessuna incidenza eccezionale di tumori infantili nella fu Campania felix

Nello specifico, scrive il Corriere del Mezzogiorno, tra il 2008 e il 2012 tra i residenti della Regione con meno di 20 anni, i casi di tumore sono stati 1.324: 786 in bambini fino a 14 anni, 538 in quelli tra i 15e i 19 anni. Nello specifico, nella fascia di età tra 0 e 14 anni l'incidenza dei tumori maligni è inferiore, rispetto al dato nazionale, del 3% circa e non ci sono differenze tra le diverse province. Ma è il dato sulla Terra dei Fuochi a colpire: nei 90 comuni che si trovano all'interno della zona l'incidenza e la mortalità dei tumori maligni sono “in linea con il dato nazionale”. Una prova documentale che, come l'ha sempre definita il Foglio, questa è la Terra dei Fuochi....fatui.