Erano circa le 22,30 di ieri sera (ora locale) quando un attentatore suicida si è fatto scoppiare al termine del concerto della pop star Ariana Grande, uccidendo almeno 22 persone e ne ha ferite almeno 59 alla Manchester Arena di Manchester, Regno Unito. Molti sono adolescenti e bambini, ha dichiarato il capo della polizia della città inglese, Ian Hopkins. Il boato ha gettato nel panico le migliaia di ragazzi e genitori presenti.

La dinamica di quanto accaduto è stata confermata dalle autorità (la prima ipotesi investigativa era quella della deflagrazione di una bomba farcita di chiodi), che da subito aveva parlato di un atto di terrorismo. Gli inquirenti hanno confermato che l'esplosione – in un primo momento si era parlato di due – è avvenuta nella zona del foyer, non lontano dalle biglietterie, subito fuori dall’area degli spalti.

Latest statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/BEpLOan3dY — G M Police (@gmpolice) 23 maggio 2017

"Stiamo lavorando per accertare i dettagli completi di quello che la polizia sta trattando come un orrendo attentato terroristico" ha detto il premier inglese Theresa May, che ha annunciato di aver deciso di sospendere la campagna per le elezioni anticipate in calendario il prossimo 8 giugno. Quello di ieri sera è il peggiore attentato nel Regno Unito dal 7 luglio del 2005 quando una serie coordinata di attacchi suicidi, portati a compimento da 4 terroristi islamici britannici, uccise 52 persone e ne ha ferite 700.

L'attentato non è stato rivendicato, ma su profili non ufficiali e siti vicini allo Stato islamico si è inneggiato all'attentatore e festeggiato per la carneficina, considerata "una rappresaglia ai raid britannici in Siria".

Via Twitter così Ariana Grande ha commentato quanto accaduto ieri notte: