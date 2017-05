Le avventure di viaggio degli altri, come gli amori degli altri, sono abominevoli. Ma certi racconti possono diradare la polvere dell’informazione coatta. Un sabato di qualche mese fa sono sull’aereo easy jet per Parigi-Orly, al mattino. Un ubriaco e drogato accoltella un militare, una donna se ricordo bene, o ci prova. Topo in gabbia, dopo un’ora di attesa, chiedo di uscire dall’aereo e ottengo in pochi minuti l’avvicinamento di un finger. Me ne vado, perché si intuiscono, oltre all’ora già...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.