Black out alla stazione Termini. Treni bloccati

Dalle 19,10 i treni sono tutti fermi alla stazione Termini di Roma e i display con le informazioni su arrivi e partenze sono in black out. Trenitalia ha parlato di guasto tecnico al sistema di alimentazione elettrica e sul posto stanno lavorando le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana.

Attesa e disinformazione a Roma #Termini pic.twitter.com/VpWCgrtPaL — sergio esposito (@sergioesposito) 19 maggio 2017

#Termini nel caos. L'annuncio: «I treni avranno un ritardo di 2 ore». Ma di fatto nessuno garantisce che partiranno #buonweekend pic.twitter.com/PwafNGfajk — #Paceinterra (@paceinterra_it) 19 maggio 2017

Centinaia di persone sono in attesa di sapere quando riprenderà la circolazione dei treni, fermi sia in entrata che in uscita. Trenitalia ha fatto sapere che si prevedono ritardi di almeno 120 minuti e al momento la circolazione dei treni è fortemente rallentata anche in direzione Firenze e Napoli. Molti passeggeri sono bloccati all'ingresso della stazione, per via delle nuove norme sulla sicurezza che prevedono un gate all'inizio dell'area dei binari per controllare gli accessi. Qui alcune immagini.