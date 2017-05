Auto sulla folla a Times Square

A New York un'automobile ha investito diverse persone a Time Square, nel centro della città, intorno a mezzogiorno (ora locale). La berlina rossa, una Honda, è entrata nella strada contromano finendo la propria corsa pochi metri più avanti, contro dei paletti spartitraffico, all'angolo tra la quarantacinquesima e Broadway. L'uomo è stato subito arrestato. Il bilancio provvisorio parla di una diciottenne morta e almeno 23 feriti, secondo quanto ha confermato il sindaco di New York Bill De Blasio. "E' in corso un'indagine che si svilupperà nelle prossime ore - ha detto De Blasio durante una conferenza stampa - abbiamo grande fiducia nei soccorritori".

"Il veicolo procedeva ad alta velocità e per 40 secondi ha camminato sul marciapiede" ha detto il capo della Polizia di New York. L'uomo al volante si chiama Richard Rojas, è un giovane di 26 anni, viene dal Bronx e in passato faceva parte della Marina militare. La Polizia sta facendo dei test per chiarire da quali sostanze dipenda lo stato di alterazione del conducente. "Le indagini rivelano che ha precedenti per guida in condizioni di ebbrezza. Si indaga su altri precedenti penali e non c'è motivo di pensare che si tratti di terrorismo", ha detto. Prima di essere arrestato Rojas ha provato ad allontanarsi dal luogo dell'incidente, colpendo dei passanti e un vigile, che poi è riuscito a fermarlo. Era già stato arrestato nel 2008 e nel 2015 per guida in stato di ebbrezza.

Quanto alle persone ferite: "Quattro sono feriti gravi che riportano fratture e traumi multipli; tre sono in condizioni molto serie e 15 in codice verde", ha detto il capo della Polizia, spiegando che i soccorsi sono riusciti a intervenire subito perché erano già nei pressi di Times Square.

Il video dell'arresto