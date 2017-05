Magliette gialle e caschi blu

"Le magliette gialle torneranno in azione", dice il segretario del Pd Matteo Renzi, dopo l’iniziativa che ha visto militanti del partito pulire Roma in emergenza rifiuti. La domenica passata a pulire con le ramazze le strade della Capitale è servita a mettere in evidenza le enormi difficoltà della giunta grillina di Virginia Raggi a gestire l’ordinaria amministrazione e ad avvicinare ai problemi concreti un partito come il Pd ritenuto distante dai cittadini. L’esperimento è stato giudicato positivo, visto che Renzi...

