Problemi nella distribuzione del Foglio alle edicole del nord Italia

Per un guasto alla tipografia, oggi il Foglio non sarà presente in alcune zone del nord Italia, ad eccezione di Milano, Paderno e Nova milanese. Domani, domenica 14, il numero del weekend sarà regolarmente in tutte le edicole. La copia di oggi è comunque acquistabile sulle app e sul nostro sito a un prezzo più basso dell'edicola. Ci scusiamo per il disagio.