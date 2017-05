In Germania la privacy di un escort prevale sul diritto di un bambino di conoscere il padre

Se passi una notte con un escort (maschio) e resti incinta non hai diritto di conoscere l'identità anagrafica del padre di tuo figlio. Non in Germania almeno, dove la legislazione sulla privacy è una delle più stringenti d'Europa. Così, quando una donna ha chiesto all'albergo di conoscere il nome e il cognome dell'uomo con cui aveva trascorso tre notti nel 2010 e che l'aveva messa incinta, i giudici hanno deciso che i gestori della struttura non sono obbligati a farlo.





L'unico indizio che la donna conosce sull'identità del gigolò è il suo nome di battesimo, Michael. Ma per i giudici di Monaco, che si sono espressi sul caso, non è sicuro che Michael sia il nome vero dell'escort. La sentenza ha stabilito che l'uomo ha “il diritto di controllare i propri dati e proteggere il proprio matrimonio e la propria famiglia”, anche perché nello stesso albergo di Halle dove i due hanno trascorso le tre notti risulta che ci fossero altri tre uomini con lo stesso nome. Così la Corte d'appello di Monaco ha chiuso il caso e ha stabilito che alla donna e a suo figlio Joel, che oggi ha sette anni, non spettano né alimenti né il cognome del padre.