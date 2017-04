I sindacati trovano l'accordo su Alitalia. Ora serve il voto dei dipendenti

Nella notte, dopo una giornata di trattative, sindacati e Alitalia hanno firmato un preaccordo per scongiurare le procedure dell’amministrazione controllata dell'azienda, come confermato dal ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda: "È stato firmato dalle parti un verbale di confronto che riporta la struttura di un possibile accordo ed è molto migliorativo rispetto a quello presentato originariamente dall’azienda". Le parte hanno sottoscritto una una serie di misure tra cui la riduzione degli esuberi tra il personale di terra a tempo indeterminato da 1.338 a 980 e la riduzione del taglio degli stipendi all’8 per cento per piloti e assistenti di volo, che ora dovranno essere confermate dai dipendenti della compagnia tramite referendum, che probabilmente si terrà la prossima settimana.

Alitalia fluttua tra il tracollo e una partnership con Lufthansa Fonti del Foglio non escludono più l'amministrazione controllata, Unicredit spinge per un'alleanza tedesca. Settimana decisiva

L'accordo è stato raggiunto nell'ultimo giorno utile concesso dall'azienda dopo che gli azionisti avevano subordinato la ricapitalizzazione della compagnia all’intesa con il sindacato e il governo. Per superare la crisi economico-finanziaria infatti un gruppo azionisti e finanziatori avevano assicurato una ripatrimonializzazione per circa 2 miliardi di cui 900 come nuova finanza, a patto di una riduzione dei costi aziendali, mentre il cda aveva approvato un piano che prevedeva la crescita dei ricavi propedeutica al rilancio della società.

"Siamo soddisfatti perché abbiamo ottenuto più aeromobili, meno esuberi e di tenere le attività di manutenzione all'interno dell'Alitalia: crediamo di aver ridotto al minimo il taglio dei salari", ha commentato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio. Per il raggiungimento del preaccordo il governo ha messo "a disposizione gli ammortizzatori sociali che hanno consentito di trovare gli equilibri necessari", ha sottolineato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti.