Domani, mercoledì 5 aprile, sarà una giornata complicata per chi deve spostarsi. Sono infatti previsti due scioperi: quello di 4 ore di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico di Milano, e quello di 24 ore di Alitalia. Nel primo caso, l'agitazione durerà dalle 8.45 alle 12.45, cadendo in un momento non proprio ideale: oggi, infatti, è cominciata la settimana del Salone del Mobile, che secondo le previsioni dovrebbe attirare in città più o meno 300.000 visitatori. Non a caso il sindaco Beppe Sala si è speso molto con i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Faisa-Cisal, Orsa, Sama-Faisa e Cub Trasporti per far rientrare la protesta, ma non c'è stato niente da fare: nella mattinata di domani a Milano saranno fermi bus, tram e metropolitana.

4-9/4 #fuorisalone2017: ecco come raggiungere con #ATM le aree degli eventi organizzati durante il #salonedelmobile. pic.twitter.com/yCk0HVQ5ty — ATM informa (@atm_informa) 4 aprile 2017





Mercoledì 5 aprile, poi, ci sarà lo sciopero Alitalia di 24 ore, precisamente dalla mezzanotte di oggi, martedì 4 aprile, alla mezzanotte di domani, ma alcuni voli previsti per stasera e per la mattinata di giovedì 6 aprile potrebbero essere cancellati (qui la lista completa). Alitalia, comunque, assicura che opererà regolarmente i voli programmati nelle fasce di garanzia, cioè dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.