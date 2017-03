Il dl sulle “toghe politiche” e le accuse di Washington a Mosca. Le notizie del giorno in breve

DALL'ITALIA

La presidenza della Camera ha sospeso 29 deputati grillini per 15 giorni. Il 22 marzo tentarono di fare irruzione nell’ufficio di presidenza mentre si stavano votando le delibere sulle pensioni dei parlamentari. Altri 23 deputati del M5s sono stati invece sanzionati in maniera minore per aver inscenato una protesta nell’Aula. Il giorno in cui si voterà sul testamento biologico (4 aprile) tutti i deputati sospesi potranno partecipare al voto, per esplicita richiesta del gruppo M5s alla Camera.

“Non serve più incazzarsi”, ha scritto Beppe Grillo sul suo blog. “E' ora di immaginare il futuro ed essere propositivi. Il Movimento 5 stelle è pronto a prendere l‘'’onere di governare” ha aggiunto.

Approvato il dl sulle “toghe politiche” alla Camera. Gli ex parlamentari che tornano a fare i magistrati dovranno cambiare sede e svolgere solo funzioni giudicanti collegiali, astenendosi per tre anni da quelle inquirenti e direttive.

“Industria 4.0 è il primo vero piano industriale degli ultimi vent’anni”, ha detto Marco Gay, presidente dei Giovani di Confindustria. “Il governo acceleri sulla banda larga per creare posti di lavoro”.

Reintegrati i voucher per le baby sitter. L’Inps aveva chiesto di mantenere questo buono-lavoro, normato da un’altra legge, e il ministero del lavoro ha dato l’assenso.

Borsa di Milano. FtseMib +0,45 per cento. Differenziale Btp-Bund a 182 punti. L’euro chiude in calo a 1,07 sul dollaro.