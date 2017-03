Mattarella incontra il Soccorso alpino intervenuto a Rigopiano: "Grazie per la vostra generosa abnegazione"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve al Quirinale i soccorritori coordinati dalla Protezione civile che nella notte

del 1 gennaio e nei giorni seguenti hanno salvato la vita di undici persone a Rigopiano. "Grazie per la vostra generosa abnegazione. Avete operato in condizioni proibitive" ha ricordato il Capo dello Stato, che ha voluto salutare e ringraziare uno ad

uno tutti coloro che, dalle forze dell'ordine e dal volontariato, sono intervenuti dopo la sciagura, mettendo in campo il loro impegno "con generosità, senza pensare a turni e orari, con grande fatica e mettendo anche a rischio la vostra vita". Mattarella ha voluto ricordare "con grande cordoglio le 29 vittime" della tragedia e ha poi espresso a tutti i volontari "la riconoscenza di tutto il Paese".