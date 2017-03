I No Tap non li ferma neppure il Consiglio di Stato

Nella tensione generale dovuta ad un nuovo tentativo di blocco del cantiere, sono ripresi questa mattina i lavori del gasdotto Tap a Melendugno.

Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso della Regione Puglia e del Comune di Melendugno contro la sentenza del Tar sul Trans Adriatic Pipeline, è arrivata questa mattina anche una nota del ministero dell'Ambiente. Chiamato in causa la scorsa settimana dalla Prefettura di Lecce, il ministero ha chiarito con una lettera che l'operazione di espianto dei 211 ulivi è legittima. Gli alberi saranno infatti ripiantati non appena terminata la posa del tubo, che approderà a Melendugno dall'Azerbaigian, attraversando Geogia, Turchia e Grecia per approvvigionare l'Europa di gas.

A tentare nuovamente di bloccare l'avvio dei lavori questa volta erano circa 300 manifestanti, attivisti del movimento "No Tap" che hanno presidiato il cantiere dall'alba. Ci sono stati momenti di alta tensione con la polizia, che staziona nella zona del cantiere con una decina di mezzi. Stamani verso le 7,30 i lavoratori del cantiere sono riusciti ad entrare tra le urla e le proteste.