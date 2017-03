Tentano la rapina a piazza San Marco coprendosi coi fumogeni

Poco dopo le 13 di venerdì tre rapinatori hanno acceso un fumogeno come diversivo per cercare di rapinare una gioielleria nei pressi del campanile e del Caffè Quadri in Piazza San Marco a Venezia.



Secondo una prima ricostruzione, uno dei banditi avrebbe piazzato il fumogeno proprio alla base del campanile, mentre i due complici tentavano di entrare in gioielleria. Ma le commesse hanno sbarrato la porta, facendo così fallire il tentativo di rapina e mettendo in fuga i malviventi, che si sono confusi tra i tanti turisti presenti in piazza San Marco.



Accertamenti sono in corso da parte degli investigatori per individuare i responsabili.