Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria nel liceo Alexis de Tocqueville a Grasse, vicino a Cannes, nel sud-est della Francia. Le forze dell'ordine hanno riferito che a sparare sarebbe stato un uomo in possesso di "più di un'arma". Secondo alcune fonti della polizia i feriti sarebbero tre e tra loro ci sarebbe anche il preside dell'istituto. Fonti del comune citate da Sky News hanno ammesso che il fatto sarebbe stato generato da una lite tra due studenti e non sarebbe per questo legata ad atti di terrorismo.

Un liceale di 17 anni, non noto ai servizi di sicurezza, è stato fermato.