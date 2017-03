Il ponte crollato sull'A14 e i marine pronti all'assedio di Raqqa. Le notizie del giorno, in breve

DALL'ITALIA

Riconosciuta l'adozione di due bimbi da parte di una coppia gay. È la prima volta che accade in Italia. A dare il via libera è stato il Tribunale dei minori di Firenze, che in base alla legge n. 184/83 ha disposto la trascrizione nel nostro paese dei provvedimenti emessi a suo tempo da una Corte britannica. I bambini, infatti, erano stati adottati nel Regno Unito da due uomini italiani trasferitisi da tempo all’estero, le cui famiglie risiedono in Toscana.



È crollato un ponte sull’A14, nelle Marche, tra Loreto e l’uscita di Ancona sud. Il bilancio è di due morti e tre feriti. La Procura di Ancona ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto.



Tre magistrati indagati per turbativa d’asta dalla Procura di Roma in relazione all’aggiudicazione di una villa a Baia Sardinia, in provincia di Olbia-Tempio.



Il “ddl povertà” è legge. Il Senato ha approvato il disegno di legge sul contrasto alla povertà con 138 sì, 71 no, 21 astenuti.

La Camera ha approvato le nuove disposizioni per la protezione di collaboratori e testimoni di giustizia.



Borsa italiana. FtseMib +0,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 187 punti. L’euro chiude in rialzo a 1,05 sul dollaro.



DAL MONDO



Draghi dichiara vittoria contro la deflazione e fa un passo in più verso la fine del Quantitative easing, che rimarrà invariato almeno fino alla fine dell’anno, anche se il presidente della Bce ha detto che la Banca non ha più “senso d’urgenza” nell’intraprendere misure di stimolo monetario. L’euro è cresciuto al suo massimo settimanale. Bene anche i rendimenti del Bund tedesco.



Il prezzo del petrolio giovedì ha continuato a scendere, con il benchmark Us West Texas Intermediate sotto ai 49 dollari al barile per la prima volta da novembre.



L’Iran ha testato un nuovo missile balistico navale con successo. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa semiufficiale Tasnim. Il missile, chiamato Hormuz 2, può colpire obiettivi in mare lontani fino a 300 km di distanza, raggiungendo le zone in cui spesso operano navi americane.



Gli Stati Uniti manderanno 400 marine addizionali a Raqqa per l’assedio dell’ultima roccaforte dell’Isis in Siria. Centinaia di marine americani sono già attivi nel paese.



L’Ue ha rieletto Donald Tusk presidente del Consiglio europeo. I leader Ue hanno votato 27 a 1: l’unico voto contrario è arrivato dalla Polonia, suo paese natale.



Round di finanziamenti per Airbnb da un miliardo di dollari. La startup ha una valutazione di 30 miliardi.