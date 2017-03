C'è qualcuno che dice che il Cnel è un'eccellenza

Roma. Vi ricordate il mitico Cnel, sopravvissuto al referendum del 4 dicembre? Con un certo orgoglio, Villa Lubin – sede del Cnel - comunica che “nell’ambito di un monitoraggio comparativo tra P.A., che ha riguardato dieci amministrazioni tra ministeri, agenzie e organi di rilevanza costituzionale, il Cnel, insieme all’Aran, è risultato un’eccellenza in tema di trasparenza verso i cittadini, con particolare riferimento alla banca dati dell’archivio contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro valorizza infatti “il dialogo non solo ‘tra’ le rappresentanze ma anche ‘con’ i singoli cittadini. E’ in questa ottica che intende svolgere il proprio ruolo istituzionale ed ha quindi previsto, nella proposta di autoriforma, la costituzione di gruppi di lavoro aperti a soggetti qualificati per l’istruttoria di specifiche tematiche, affinché il CNEL possa essere ‘collettore’ di istanze delle rappresentanze sociali provenienti dal basso”. Praticamente il CNEL vuole aprire un meetup. Arriveranno anche le votazioni online per decidere le espulsioni da Villa Lubin?