La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per non "aver protetto una donna e suo figlio dal marito"

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per non aver protetto con la necessaria solerzia una donna e suo figlio dalle violenze del marito, il 49enne Andrei Talpis, che adesso sta scontando l'ergastolo. I ripetuti maltrattamenti domestici si conclusero con l'omicidio del 19enne Ion Talpis e il tentato uxoricidio della 49enne Elizaveta. Secondo i giudici di Strasburgo, “l'inerzia” delle autorità nonostante le numerose denunce “ha creato una situazione d'impunità” tale da configurare addirittura “l'avallo” della violenza.

Il delitto si consumò il 26 novembre 2013 a Remanzacco, in provincia di Udine: Andrei Talpis, muratore, rientrò in casa ubriaco nel cuore della notte. Per difendere la madre, il figlio 19enne cercò di disarmare il padre, che nel frattempo si era armato con un coltello da cucina: nella colluttazione gli furono fatali tre coltellate. Elizaveta, invece, si salvò nonostante le numerose ferite.

La Corte ha condannato l'Italia – per la prima volta in relazione a un episodio del genere – per la violazione degli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti umani. In sostanza, seguendo il ragionamento dei giudici, se la macchina della giustizia fosse intervenuta prontamente dopo le denunce, non si sarebbe arrivati a questo punto. La Corte ha riconosciuto alla ricorrente 30mila euro per danni morali e 10mila per le spese legali. Se le parti interessate non presenteranno ricorso entro tre mesi, la sentenza diventerà definitiva.