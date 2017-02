Sono stati sospesi dal servizio i tre carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi: si tratta dei militari scelti Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro e del vicebrigadiere Francesco Tedesco, che avranno lo stipendio dimezzato. Per i primi due, la decisione è stata presa dal comando generale dell’Arma, mentre per Tedesco, di grado superiore rispetto ai colleghi, la sospensione arriva per mano del ministero della Difesa.

La misura “precauzionale” viene definita “doverosa” per la “gravità dei reati contestati”. Nell’inchiesta-bis della procura di Roma sono coinvolti altri due carabinieri, Roberto Mandolini e Vincenzo Nicolardi: il primo deve rispondere di calunnia e falso, il secondo soltanto di calunnia. In questa fase, però, tali reati non prevedono la sospensione dal servizio. Si attende inoltre la valutazione del giudice per le indagini preliminari, dal quale dipende l’istruzione o meno del processo a carico dei carabinieri.

Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, ha commentato la notizia su Facebook: “Credo che questo sia giusto e sacrosanto proprio a difesa e a tutela del prestigio dell'Istituzione. Ora non potranno più nascondersi dietro una divisa che non meritano di indossare”.