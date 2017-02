Confermate in appello le condanne per i quattro jihadisti di Merano

La Corte d’appello di Bolzano ha confermato le pene a carico di quattro presunti jihadisti, arrestati nell’autunno 2015 a Merano. I quattro furono condannati in primo grado a Trento a pene fra i quattro e i sei anni. Riconosciuti come una cellula jihadista che operava con finalità terroristiche, erano stati considerati pericolosi e per questo rinchiusi nel supercarcere di Rossano Calabro. La corte d'assise presieduta dalla giudice Ulrike Segna coadiuvata dalla collega Silvia Monaco, ha confermato la condanna per il 28enne Abdul Rahman Nauroz, a sei anni di reclusione. Ritenuto il presunto reclutatore dell’organizzazione e la mente pensante della cellula, risiedeva in un appartamento di Merano. Eldin Hodza (26 anni, unico kosovaro del gruppo) e i curdi Abdula Salih Ali Alisa (38), alias “Mamosta Kawa”, e Hasan Saman Jalal (36), alias “Bawki Sima”, sono stati condannati a quattro anni di reclusione. Secondo l’accusa erano pronti a effettuare attentati in Europa e volevano instaurare uno Stato teocratico in Kurdistan basato sulla sharia.

Così l'Italia mette in libertà uno dei predicatori più pericolosi del mondo La Norvegia, dove è detenuto Mullah Krekar, annuncia che l'Italia non vuole più la sua estradizione. Rischia di concludersi con un nulla di fatto una vicenda giudiziaria complessa

A garantire la sicurezza di uno dei primi processi contro jihadisti in Italia, con gli imputati in aula, sono stai schierati artificieri con unità cinofile, tiratori scelti e un’unità di pronto intervento addestrata dai corpi speciali. Merano era uno degli snodi chiave della rete di jihadisti. Qui, Nauroz Abdul Rahman, uno degli arrestati, particolarmente attivo nel reclutamento, organizzava riunioni segrete tra aspiranti terroristi suicidi o combattenti islamici. La cellula terroristica italiana di "Rawti Shax" (o "Didi Nwe") operava nel reclutamento e nella radicalizzazione di militanti, principalmente attraverso il web, e specialmente come "filiera di facilitazione" per la Siria.

Arrestati i componenti della rete jihadista legata al mullah Krekar I carabinieri, in coordinamento con altre forze dell'ordine europee, hanno arrestato 17 persone. Pianificavano attentati a politici e diplomatici per ottenere la scarcerazione del predicatore iracheno detenuto in Norvegia.

L'indagine era partita dall'identificazione del sito internet www.jarchive.info, portale che diffondeva materiale riconducibile ad al Qaeda e ai gruppi ideologicamente affini. Per gli inquirenti la cellula terroristica era in contatto con il famigerato mullah Krekar pronta a portare a "compimento atti di violenza anche sul suolo europeo o contro obiettivi occidentali, allo scopo di intimidire la popolazione o esercitare pressioni su poteri pubblici ed organizzazioni internazionali, nonché della partecipazione nei teatri dello jihad, gestendo a tale scopo campi di addestramento paramilitari".