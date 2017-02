L'Aquarius è una nave che fa interventi di search and rescue dal febbraio del 2015 ed è operata dalla franco-italo-tedesca SOS Mediterranee in partnership con Medici Senza Frontiere che fornisce assistenza medica e logistica a bordo. È l'unica Ong rimasta nel Mediterraneo centrale anche nei mesi invernali per le attività di soccorso (ora raggiunta dalla spagnola ProActiva OpenArms).

Da giovedì mattina all'alba Aquarius è intervenuta in 7 operazioni di salvataggio nell'area SAR (search and rescue) concentrate a ovest di Tripoli, per la maggior parte a 22 miglia nautiche dalla costa libica, soccorrendo 785 persone. I migranti provengono principalmente dall'area sub sahariana ma venerdì è stata recuperata anche una piccola barca di legno con profughi siriani. Tra di loro minori non accompagnati, donne incinte, bambini, famiglie.