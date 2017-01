Strage di Viareggio, arriva la sentenza: 7 anni a Moretti, Elia e Soprano

Dopo sette anni e sette mesi e più di 140 udienze è arrivata la sentenza di primo grado del processo per la strage di Viareggio del 2009. Il Tribunale di Lucca, con l'aula delle udienze allestita al polo fieristico, si è ritirato in camera di consiglio alle 11 di martedì mattina e intorno alle 15 è arrivato il verdetto: il collegio giudicante, presieduto da Gerardo Boragine e composto fa Nidia Genovese e Valeria Marino, ha ritenuto colpevole e condannato a sette anni Mauro Moretti, all'epoca amministratore delegato di Ferrovie e oggi presidente di Leonardo-Finmeccanica. Moretti, che non era presente in aula, è stato condannato in qualità di ex Ad di Rfi, carica che ha ricoperto dal luglio 2001 al settembre 2006, ma assolto come amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, incarico che ricopriva al momento della strage ferroviaria.

Michele Mario Elia, ex amministratore delegato di Rfi, è stato invece condannato a 7 anni e 6 mesi. Stessa condanna anche per Vincenzo Soprano, ex ad di Trenitalia e di Fs Logistica.

La società Ferrovie holding è stata assolta, così come è stata stabilita l'assoluzione per Fs Logistica.

La procura aveva chiesto 16 anni per Moretti e 15 anni per Elia. Sul banco degli imputati c'erano 33 persone e 9 società. L'accusa per tutti a vario titolo era di disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali.

Nella zona di rischio, dove basta una scintilla per riaccendere il rogo Tracce di ruggine sull’asse che si è spezzato, quello deragliato che ha fatto ribaltare altri tre carrelli, considerato il responsabile materiale quasi certo della strage

Il 29 giugno 2009, poco prima di mezzanotte, un convoglio che trasporta gas propano liquido, partito da Trecate, in Piemonte, e diretto a Gricignano, in provincia di Caserta, deraglia all'altezza della stazione di Viareggio, mentre viaggia a circa 90 km orari. Una delle cisterne che trasportano Gpl si rovescia su un fianco e si squarcia sbattendo contro un ostacolo. Comincia così a fuoriuscire il gas che avvolge i binari e le abitazioni affacciate sulla linea ferroviaria. Pochi minuti più tardi, forse innescata dal motore di uno scooter che percorre la strada parallela ai binari, nell'aria satura di Gpl un'esplosione sprigiona una nube di fiamme che investe in una frazione di secondo tutto quanto si trova nel raggio di centinaia di metri.

Il crematorio di Viareggio “Il fuoco era alto, è arrivato sopra le macchine, nelle case, faceva pressione sulle finestre e entrava dentro gli appartamenti”. È un racconto collettivo

L’esplosione provoca la morte di 11 persone e quella successiva, per le ustioni, di altre 21. Parallelamente alle operazioni di soccorso e di scavo fra le macerie che andranno avanti per giorni e giorni, la procura di Lucca apre un'inchiesta per verificare le cause del deragliamento e individuare le eventuali responsabilità. A causare il disastro è la frattura di un assile, il tubo che collega due ruote sotto a una cisterna.

La ricerca della verità a Viareggio Le foto scattate assieme ai pompieri di Viareggio dall'inviato Daniele Raineri

Sul banco degli imputati ci sono 33 persone e 9 società. Gli imputati sono accusati a vario titolo di disastro ferroviario, incendio colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali. I pm hanno chiesto pene complessive per 260 anni di reclusione. Sul processo pende la prescrizione di alcuni reati, in particolare incendio colposo e lesioni colpose. Marco Piangentini, presidente dell'associazione "Il Mondo che Vorrei", che riunisce i familiari delle vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, la

sentenza nel suo complesso "fa emergere l'esistenza di un sistema di sicurezza ferroviaria che non funziona". "Se loro si dichiarano innocenti - ha aggiunto Piagentini - possono benissimo rinunciare alla prescrizione e dimostrare la loro innocenza nel processo".