Latino al Classico, matematica allo Scientifico. Il ministro Fedeli annuncia la maturità 2017 su Facebook

Latino per il liceo classico, matematica per lo scientifico, economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, finanza e marketing degli istituti tecnici, tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli istituti professionali. Ecco svelate le materie della seconda prova della maturità 2017. L'annuncio è stato fatto dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, per la prima volta con un video su Facebook. Gli esami cominceranno mercoledì 21 giugno con il tema d'italiano uguale per tutti; giovedì 22 i test diversi a seconda dei vari indirizzi.





“Care ragazze e cari ragazzi, ci siamo: questo è uno dei momenti più attesi da voi e dalle vostre famiglie. In tanti mi avete scritto in questi giorni su Facebook e so che state aspettando con curiosità, emozione e interesse”, dice Valeria Fedeli. “La scelta delle materie - spiega il ministro - ha tenuto conto del percorso scolastico che voi avete affrontato. Sono sicura che con impegno e dedizione e con la guida sapiente delle vostre e dei vostri docenti affronterete questa prova nel migliore dei modi possibili”.

Stavolta la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre la seconda sarò compito dei commissari interni. Per la scelta delle materie è stato utilizzato in alcuni casi il criterio dell'alternanza, in altri si è preferito “il consolidamento della materia più rappresentativa del percorso di studi e maggiormente qualificante rispetto al profilo in uscita degli studenti”. Sulla pagina del sito del Miur dedicata all'esame di stato è disponibile l'elenco di tutte le materie, oltre all'elenco delle discipline affidate a commissari esterni.

In occasione dell'annuncio social, come detto un inedito assoluto, è stato anche lanciato il canale Instagram del Ministero: “Continuiamo ad ampliare la nostra presenza sui social per raggiungere un'utenza sempre più trasversale in modo diretto e immediato, con una nuova attenzione rivolta in particolare a studentesse e studenti”. La grossa novità è la serie di attività di comunicazione dedicate alle ragazze e ai ragazzi che faranno l'esame a giugno, con video di esperti, curiosità e informazioni sulla preparazione delle prove.