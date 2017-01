E' precipitato un elicottero nell'aquilano

Un elicottero del 118, un Aw 139, è precipitato nella zona di Lucoli, in Abruzzo, tra L'Aquila e Campo Felice mentre era impegnato in un'operazione di salvataggio di un ferito su una pista da sci. Il velivolo sarebbe precipitato poco

dopo il decollo, dalle parti del rifugio Alantino, mentre si dirigeva verso l'ospedale dell'Aquila. Sul velivolo erano imbarcate 5 persone dell'equipaggio si soccorso (due piloti, un medico, un infermiere e un uomo del soccorso alpino) e il ferito. L'elicottero non era impegnato nell'emergenza maltempo e nemmeno per quella del terremoto.

Un gruppo del Soccorso speleologico alpino dotato di sci è partito di gran fretta dal Centro operativo comunale di Penne, quartier generale dei soccorsi per l'Hotel Rigopiano. Ma le condizioni meteo nella zona non sono buone e rendono difficili le operazioni di recupero: il cielo a Campo Felice è coperto, il vento è moderato e la temperatura tra -2 e un grado, ma c'è molta nebbia.