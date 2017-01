Le foto e i video del nubifragio in Sicilia

Resta difficile la situazione in Sicilia a causa della nuova ondata di maltempo che da ieri si abbatte sull’isola. Oggi livello di allerta rossa in particolare tra le province di Messina e Catania. Allagamenti, esondazioni, nubifragi, burrasche hanno messa a dura prova gran parte dell'isola e numerosi sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole lunedì mattina.

Un uomo è morto annegato nella tarda serata di ieri, travolto dal torrente Morello esondato dal fiume Platani, nel territorio tra Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi. La vittima è Giovanni Mazzara, pensionato di 63 anni, originario di Campofranco in provincia di Caltanissetta. Come spiegano i soccorritori, era in auto con altre tre persone quando il torrente è esondato all'improvviso trascinando la macchina su cui si trovavano i quattro. Gli altri passeggeri sono riusciti a fuggire mentre l'uomo è stato travolto. I soccorritori hanno ritrovato la vittima un'ora dopo, spiegano i carabinieri che hanno chiuso la statale per poi riaprirla solo nella notte, intorno alle 2.

È stato il dipartimento regionale della Protezione civile a rilanciare l'allerta meteo sino alla mezzanotte di oggi sul territorio del comune di Catania, con forti piogge e temporali, raffiche di vento, fulmini e locali grandinate e mare mosso. Il sindaco Enzo Bianco ha confermato l'ordinanza che prevede che l'attività didattica nelle scuole è sospesa a scopo precauzionale. Divieto di circolazione dei mezzi a due ruote fino alle 24.

Stessa decisione pure nel Messinese e nel Ragusano. Allerta arancione nell'Agrigentino: scuole chiuse a Sciacca, come ha deciso il sindaco Fabrizio Di Paola. La città, già travolta nelle scorse settimane quando il maltempo provocò lì una vittima, è stata investita da violente e persistenti piogge.