Continuano le ricerche dei dispersi tra la neve e le macerie dell'hotel Rigopiano

I soccorsi all’hotel Rigopiano, alle pendici del Gran Sasso, sono proseguiti tutta la notte. Mercoledì una slavina, scesa a valle a causa del terremoto, aveva travolto la struttura alberghiera, spostandola “di alcuni metri”, aveva detto ieri all’Agi Antonio Piersanti, sismologo dell'Ingv. I 40 soccorritori impegnati nelle ricerche hanno continuato a scavare senza sosta alla ricerca di superstiti. Tre sono stati i cadaveri recuperati, due le persone estratte vive, ventinove ancora i dispersi. Secondo il sottosegretario regionale dell’Abruzzo con delega alla Protezione civile, Mario Mazzocca, tra dipendenti, clienti e ospiti mancherebbero ancora all’appello dalle trenta alle trentaquattro persone.

E nella nottata la terra ha continuato a tremare nel centro Italia. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato oltre trenta scosse, la più forte di magnitudo 3.1, nell’aquilano, con epicentro nei pressi si Capitignano, a pochi chilometri di distanza dall’epicentro del terremoto delle 11,14 del 18 gennaio. A tal proposito, per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso la Protezione civile ha annunciato che è previsto per questa mattina un volo in elicottero di ricognizione per controllare se ci può essere il pericolo di altri movimenti di neve. Attualmente mancano 500 metri circa per l'apertura totale della strada che porta all'hotel, le ruspe hanno lavorato tutta la notte per liberare la via. Sono arrivate squadre del soccorso alpino anche dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Veneto.

Nella giornata di oggi nella zona le temperature non dovrebbero superare il grado centigrado. Un miglioramento comunque rispetto ai giorni scorsi, dove le temperature erano ancora più basse e la neve continuava a scendere rendendo ancora più difficili le operazioni di salvataggio.

Ieri il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio aveva così descritto la scena che i soccorritori avevano trovato: "Uso un'espressione un po' impropria: al Rigopiano vi è stata un'implosione verso l'interno. L'intervento all'hotel è ai limiti del possibile – ha aggiunto evidenziando anche la precaria sicurezza in cui operano i soccorritori – Abbiamo parlato con tutti gli operatori sul territorio e l'idea è supportare chi sta lavorando sul posto. E' uno scenario critico".