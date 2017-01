[articolo aggiornato alle 9.50] Ottantadue scosse di terremoto nella notte, mentre la neve continuava a cadere sulle colline dell’Abruzzo. Le condizioni climatiche rallentano i soccorsi alle zone colpite dal sisma di ieri, rendendo difficoltosi soprattutto quelli sopra gli 800 metri di quota.

La località Rigopiano è situata a 1.200 metri sulle pendici pescaresi del massiccio del Gran Sasso e ieri una slavina, probabilmente causata dal terremoto è scesa verso l’altipiano investendo l’Hotel Rigopiano. “In albergo c'erano oltre 20 ospiti, tra cui almeno due bambini”, ha scritto su Facebook il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, continuando poi ad aggiornare i suoi follower sulla situazione dei soccorsi: "Sono in salvo due persone, le stesse che avevano mandato il messaggio di aiuto. Ci sono parecchi feriti, ma non si sa ancora quanti sono ancora dispersi o addirittura morti. Certo che la struttura è stata presa in pieno dalla slavina, tanto che si è spostata di dieci metri".

"Ci sono molti morti", ha detto Antonio Crocetta, uno dei capi del Soccorso alpino abruzzese che sta coordinando le operazioni. I primi soccorritori, che hanno già estratto dalle macerie una vittima, hanno detto che l’albergo è parzialmente crollato ed è quasi completamente coperto dalla neve che è caduta sino alle prime ore di questa mattina.

I soccorsi sono partiti immediatamente, ma solo alle 4,40 sono riusciti a raggiungere la località. Le squadre di soccorso hanno dovuto percorrere diversi chilometri con gli sci. Al momento due persone sono state messe in salvo, dicono i soccorritori, che stanno continuando a lavorare per salvarne le altre venticinque rimaste intrappolate nell’albergo. Al momento non si sa se ci siano feriti o morti.

In tutta la zona le linee telefoniche sono interrotte, così come la maggior parte delle strade che si arrampicano sul massiccio del Gran Sasso.