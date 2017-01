Il pm del tribunale di Trani, Michele Ruggiero, ha chiesto la condanna a 9 mesi di reclusione e 16 mila euro di multa per l’analista di Fitch David Riley, all’epoca capo dei rating sovrani dell’agenzia americana.

Riley - ha detto in apertura della discussione il pm Ruggiero - è accusato di aver rilanciato “indebiti annunci preventivi di imminente declassamento” dell’Italia, divulgando così “a mercati aperti informazioni che dovevano restare riservate, concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari”.

E’ uno dei tanti processi avviati a Trani contro i “big della finanza” per il presunto “complotto” che istituzioni finanziarie e agenzie di rating avrebbero ordito ai danni dell’Italia, tagliando il rating del debito sovrano e facendo impennare lo spread. Si tratta di inchieste che però finora sono finite nel nulla. Il processo contro Fitch è stato diviso in due con un troncone spostato per competenza territoriale a Milano, dove il gip su richiesta del pm ha già archiviato le accuse all’altro analista coinvolto, le stesse per cui invece a Trani si chiede la condanna di Riley.

Così sul Foglio Luciano Capone raccontava “l’assalto al cielo della finanza mondiale” della procura di Trani.

Ma come si fa a spiegare questa cosa all’estero? L’ad italiana di S&P’s, intercettata mentre tenta di far capire ai capi americani cosa diavolo sta succedendo e dove dovrebbero andare, la mette giù così: “Trani? E’ una specie di piccolo paese dell’Oklahoma”. Può darsi che a Washington abbiano iniziato a immaginare di che roba si tratta, ma più difficile sarà stato spiegare che l’inchiesta è ispirata dalle intuizioni di Elio Lannutti e Rosario Trefiletti. C’è in Oklahoma un equivalente di “ospite di Barbara D’Urso e Massimo Giletti”?. Chissà.

Intanto le inchieste sulle tre sorelle del rating non hanno portato a nulla. Quella su Moody’s è finita con un’archiviazione. Il processo contro Fitch è diviso in due tronconi, con quello spostato a Milano già archiviato, e quello a S&P’s è avviato allo stesso destino visto che la Corte dei conti ha archiviato un procedimento parallelo. Però è appena iniziato il filone contro Deutsche Bank e la giostra può ripartire.

