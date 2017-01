Lieve malore per Paolo Gentiloni al rientro da Parigi, dove aveva incontrato il presidente francese Francois Hollande. Accompagnato dalla famiglia, il premier si è recato al policlinico Gemelli dove è stato sottoposto a un piccolo intervento di angioplastica a un vaso periferico.

I medici hanno spiegato che l'operazione è perfettamente riuscita: Gentiloni è vigile e sta bene, anche se sarà necessario qualche giorno di degenza in ospedale. Rinviati dunque alcuni impegni, a cominciare da quello di domani a Londra con il premier britannico Theresa May. La prossima settimana il presidente del Consiglio dovrebbe recarsi a Berlino per un faccia a faccia con la cancelliera tedesca Angela Merkel.