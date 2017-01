Terremoto, otto scosse nella notte in centro Italia

Otto scosse di terremoto durante la notte nelle zone del centro Italia colpite dagli eventi dello scorso 24 agosto. La più forte, di magnitudo 4.1, è stata avvertita alle 3,36 in provincia di Perugia, in Umbria. Come rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'epicentro è stato localizzato a nord di Spoleto, a una profondità di otto chilometri. L'evento sismico è stato avvertito distintamente anche nei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Trevi.

Il dopo sisma non è solo un tema dello stato Succede di accorgersi dei grandi amori solo quando si perdono. Il terremoto che dall’agosto scorso sta flagellando con ripetute scosse le regioni centrali del nostro paese (Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio) ha colpito anche l’immagine e la sostanza dell’Italia borghigiana appenninica.

Nella notte, poi, nel perugino la terra ha tremato altre due volte: la magnitudo registrata però è stata più lieve, precisamente 2.2. Nelle aree centrali dell'Italia, come detto, complessivamente ci sono stati otto terremoti, ma per fortuna non si hanno notizie di danni a persone o cose.